Новак прокомментировал слова министра энергетики США о неэкологичности российского газа

Вице-премьер России Александр Новак раскритиковал заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что российский природный газ «самый грязный» в мире. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, поставляемый в страны Европы по «Северному потоку» российский газ имеет углеродный след, который в 4 раза меньше, чем американский. Это связано с тем, что в Соединенных Штатах основная часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов, отметил министр.

Новак подчеркнул, что Россия уделяет большое внимание обеспечению своего экологического лидерства.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм назвала российский газ «самым грязным» в мире. Она также подтвердила, что ведомство выступает против запуска российского газопровода «Северный поток – 2».

В рамках «Северного потока — 2» предполагается строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.