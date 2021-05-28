«Белавиа» отменила рейсы в Таллин

Белорусская авиакомпания отменила рейсы в Таллин. Об этом сообщается на сайте компании.

«Авиакомпания «Белавиа» вынужденно отменяет выполнение рейсов в Таллинн с 28 мая до 28 августа. Данное решение принято в связи с наличием запрета на выполнение полетов от авиационных властей Эстонии», — говорится в сообщении.

Пассажиры смогут обменять билеты или вернуть их.

Ранее правительство Эстонии прервало прямое авиасообщение с Белоруссией.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. NEXTA признан белорусскими властями экстремистским. В Евросоюзе осудили происшествие, многие европейские перевозчики объявили, что будут облетать Белоруссию, поскольку страна не может гарантировать безопасность полетов.