Россияне стали больше вкладываться в иностранные акции в 2021 году

Банк России в обзоре рисков финансовой стабильности отметил, что в первом квартале 2021 года граждане более ускоренными темпами вкладывались в акции иностранных компаний по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ.

В ЦБ заявили, что вложения в ценные бумаги нерезидентов выросли на 220 млрд руб. за первые три месяца 2021 года и достигли 836 млрд руб. При этом объем акций российских компаний на счетах физлиц в начале 2021 года сократился на 8 млрд руб., хотя в 2020 году прирост вложений в акции резидентов составил 341 млрд руб.

«Увеличение вложений в иностранные акции связано со стремительным ростом фондовых рынков ведущих стран и снижением валютных ставок», — сказано в обзоре.

В Банке России привлекательность иностранных акций объясняют высокой валютной доходностью, а также возможностью диверсификации вложений по валютам, странам и отраслям. В обзоре говорится, что в иностранных бумагах, купленных россиянами, лидирует сектор ИТ (31%) и транспорт (10%), а в российских бумагах — нефтегазовая отрасль (33%) и горнодобывающая промышленность (10%).

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