Минэнерго считает невозможным дефицит бензина

Министерство энергетики России исключает возможность дефицита бензина и дизельного топлива в стране. Об этом в ведомстве сообщили агентству ТАСС.

«Рост оптовых цен является некритичным и во многом был сдержан корректировкой «демпферного механизма» с начала мая этого года», – заявили в министерстве.

По данным Минэнерго, корректировка позволила сохранить выгодность поставок на внутренний рынок для нефтяных компаний и исключить изменение конечных розничных цен на топливо выше инфляции.

21 мая Российский топливный союз предупредил россиян о возможном дефиците бензина на внутреннем рынке в сезон отпусков.

До этого Министерство энергетики сообщило, что подготовило проект постановления о запрете на экспорт из России бензина и легких дистиллятов сроком на 3 месяца. При этом в ведомстве подчеркнули, что мера может быть введена исключительно в случае экстренной необходимости.