Bloomberg рассказал, какие санкции грозят Белоруссии от Евросоюза

Белорусский калийный экспорт может попасть под санкции Европейского союза из-за инцидента с самолетом Ryanair, сообщает Bloomberg.

Продажа калийных удобрений занимает большую часть белорусского экспорта в страны Евросоюза, продажа минеральных удобрений также составляет 13,4% общего экспорта Белоруссии.

Основным инструментом санкций против калийной промышленности Белоруссии станет возможный запрет на транзит товаров через порты стран Прибалтики.

Ранее стало известно, что Белоруссия может потерять до $2 млрд в год при ограничении транзита через ЕС.