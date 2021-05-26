Bloomberg рассказал, какие санкции грозят Белоруссии от Евросоюза
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Белорусский калийный экспорт может попасть под санкции Европейского союза из-за инцидента с самолетом Ryanair, сообщает Bloomberg.
Продажа калийных удобрений занимает большую часть белорусского экспорта в страны Евросоюза, продажа минеральных удобрений также составляет 13,4% общего экспорта Белоруссии.
Основным инструментом санкций против калийной промышленности Белоруссии станет возможный запрет на транзит товаров через порты стран Прибалтики.
Ранее стало известно, что Белоруссия может потерять до $2 млрд в год при ограничении транзита через ЕС.
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