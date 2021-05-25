Борис Титов намерен уйти с поста бизнес-омбудсмена в 2022 году

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что хочет уйти со своего поста в июне следующего года. Об этом сообщает ТАСС.

«Уполномоченный назначается президентом России сроком на пять лет, одно и то же лицо не может занимать пост более чем два срока подряд. Мои полномочия заканчиваются в 2022 году», — рассказал Титов в ходе Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

По его словам, большую и крайне непростую работу, которая важна для всего предпринимательского сообщества, будет продолжать уже другой бизнес-омбудсмен.

Бориса Титова назначили на должность уполномоченного при президенте страны по защите прав предпринимателей указом главы государства в 2012 году.

Конференция проводится в Москве с 24 по 25 мая. Она стала 15-й по счету. Во время встреч участники обсуждают новый закон о государственном и муниципальном контроле. Кроме того, прорабатываются и поднимаются вопросы, связанные с таможенным регулированием, а также обязательной маркировкой продукции.

Ранее в Минфине не увидели возможности для снижения налогов. Налоговая политика в ближайшие годы будет сосредоточена на повышении эффективности налоговых льгот, добавил статс-секретарь — заместитель министра финансов России Алексей Сазанов.