В Росрыболовстве не прогнозируют дефицита красной икры

В Росрыболовстве заявили, что дефицит красной икры в России не прогнозируется, сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, предстоящая лососевая путина, которая начнется в этом году с 1 июня, позволит насытить рынок достаточным запасом свежей икры тихоокеанских лососей.

Ранее сообщалось, что цены на красную икру в России достигли максимума за 10 лет. По данным Росстата, в апреле 2021 года 1 килограмм лососевой икры в рознице стоил в среднем 4,7 тыс. рублей, что на 30% больше по сравнению с апрелем 2020 года. В целом непрерывное подорожание продукта началось с июня прошлого года, к ноябрю средний ценник превысил 4 тыс. рублей за килограмм.

Производство красной икры в прошлом году упало почти вдвое до 11 тыс. тонн против 21,6 тыс. тонн в 2019 году. Из-за этого у поставщиков перед началом нового сезона добычи начали заканчиваться запасы 2020 года.