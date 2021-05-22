Мишустин: Россия преодолела сложности в авиастроении, возникшие при распаде СССР

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия смогла преодолеть сложности в авиастроении, возникшие после распада СССР. Об этом он сказал во время выступления на марафоне «Новое знание», передает ТАСС.

По его словам, сегодня российский самолет МС-21 это подтверждает.

«Построена по-настоящему хорошая машина, лучшая среди пассажирских лайнеров этого класса», — сказал председатель правительства, добавив, что для самолетов такой вместимости впервые было использовано композитное крыло.

«Наши конструкторы внедрили и запатентовали уникальную технологию вакуумной инфузии, которая используется для производства силовой основы крыла», — подытожил Мишустин.

Марафон «Новое знание» проходит в восьми городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Оно продлится с 20 по 22 мая.

На мероприятии помимо Илона Маска также выступят продюсер Тимур Бекмамбетов, телеведущий Владимир Познер, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, один из основателей Apple Стив Возняк и другие.