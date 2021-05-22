Глава МИД Австрии заявил, что Евросоюз хочет диалога с Россией

Европейский союз хочет наладить диалог с Россией, но Москва пока не идет на контакт. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в эфире радиостанции «О-1».

По его словам, отношения ЕС и России сейчас напряженные.

«Как говорится, танго танцуют вдвоем. Европейский союз хочет диалога. Мы хотим каналы для диалога, но для этого необходима ответная реакция, что [другая сторона] этого тоже хочет», — сказал глава австрийского МИД.

«Сейчас нет [заинтересованности России]. Есть [соответствующие] сигналы, которые мы получаем в последнее время из Москвы», — сказал Шалленберг.

В апреле Шалленберг заявил, что на сегодняшний день необходимо сосредоточиться на диалоге с Россией, а также отказаться от введения дальнейших санкций.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что между Москвой и Берлином настали «самые серьезные за последние 30 лет» времена.