Центробанк отозвал лицензию у «Красноярского краевого расчетного центра»

Банк России в пятницу, 21 мая, отозвал лицензию на банковские операции у НКО (небанковская кредитная организация) «Краснодарский краевой расчетный центр», передает пресс-служба регулятора.

По данным Центробанка, организация осуществляла в значительных объемах непрозрачные операции, которые были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

Отмечается, что НКО была обвинена в нарушении российского законодательства «в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем». Полномочия исполнительных органов организации приостановлены. В «Краснодарский краевой расчетный центр» назначили временную администрацию от ЦБ.

По величине активов данная НКО находилась на 367 месте в банковской системе России. Организация не является участником системы страхования вкладов.

Ранее в апреле Банк России отозвал лицензии у коммерческого банка «Геобанк» (Москва), у АО «Майкопбанк» (Майкоп), а также у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО).