Песков не считает, что решение США поможет ускорить завершение «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что строительство «Северного потока — 2» продолжалось вне зависимости от того, что США выступали против этого проекта.

Таким образом он прокомментировал вопрос о том, поможет ли решение американской стороны ускорить завершение строительства газопровода.

«Работа продолжалась над этим проектом, вопрос гипотетический, вне зависимости от этого решения работа велась, ни раз констатировалось намерение его завершить», — сказал представитель Кремля.

При этом он добавил, что насчет привязки санкций против «Северного потока — 2» и встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена необходимо спрашивать у американцев.

19 мая американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что приостановка санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига отвечает интересам Соединенных Штатов.

При этом глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США «продолжат противодействовать завершению этого проекта».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.