Правительство выделило на субсидирование чартеров по России 1,2 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на субсидирование чартерных туристических перевозок по России будет выделено 1,2 млрд руб. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Решение было принято для поддержания туристической отрасли.

Согласно заявлению, выделенные 1,2 млрд руб. помогут компенсировать туроператорам 50% затрат на чартерные рейсы при условии, что компания выполнит не менее шести по одному направлению. Кроме того, эта мера должна снизить стоимость туристических услуг для россиян.

Кроме того, в заявлении указано, что власти потратят 1 млрд руб. на компенсации туроператорам, вывозившим россиян из Турции и Танзании. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах, авиасообщение с ними ограничено до 1 июня.

Ранее правительство России утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма в связи с отменой авиасообщения с Турцией.