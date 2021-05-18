Минэк планирует выделить на развитие электротранспорта 400 млрд рублей

Минэкономразвития сформировало первые параметры концепции развития электротранспорта в России общей стоимостью 418 млрд руб. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию, разработанную рабочей группой ведомства.

Отмечается, что 153,5 млрд руб. из общей суммы будут предоставлены из бюджета и внебюджетных фондов.

Так, до 2024 года на развитие электротранспорта из федерального бюджета планируется потратить 31,3 млрд руб. Программу будет выполнять национальный консорциум во главе с компанией «КамАЗ».

В «КамАЗе» считают, что для продвижения электрических автомобилей требуется поддержка правительства. Сейчас рынок электромобилей в России практически отсутствует — продажи составили 0,1% от общих в 2020 году. Но планируется, что уже в следующем году доля приобретаемого в стране электротранспорта составит 1,7% от рынка в 1,8 млн машин, к 2030 году — 15% (при рынке в 2,5 млн штук), а общий парк электромобилей расширится до 1,5 млн штук.