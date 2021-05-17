Российские финансисты назвали альтернативу доллару

Финансисты заявили, что вместо вложений в одну валюту лучше выбрать валютный портфель и совершать операции пару раз в год, тогда выгода будет ощутимой. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По их мнению, уже несколько лет ведущие мировые валюты – доллар и евро имеют очень слабый рост, а валютные депозиты почти не приносят никакой доход.

Инвестиционный стратег «Алор брокер» Павел Веревкин отметил, что на данный момент время для спекуляций не очень удачное, так как Центральный Банк ужесточает денежно-кредитную политику, что будет поддерживать рубль в среднесрочной перспективе. И это не даст слишком искушенному в биржевой торговле обывателю возможность заработать, добавил он.

«Наиболее интересно сейчас иметь в портфеле часть в евро и долларе, часть в юанях и обязательно — рублях, чтобы иметь возможность на реакцию по новостям или изменениям на рынке», — подчеркнул независимый инвестиционный консультант Сергей Звенигородский.

Кроме того, по мнению специалистов, на данный момент на фондовом рынке существуют интересные предложения, например, ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) и ПИФы крупных управляющих компаний. Тут закон наиболее прозрачен, а также присутствует государственный контроль. Однако также существуют инструменты, к которым инвесторам без должного опыта подходить не стоит.

Ранее стало известно, что Китай может попытаться уменьшить роль доллара в мире с помощью цифрового юаня. Доллар перестанет быть основной валютой для международной торговли, для накопления резервов, и США не смогут вводить санкции против нежелательных государств.