Colonial Pipeline полностью восстановило работу топливопровода

Крупнейший оператор по транспортировке топлива на восточном побережье Соединенных Штатов Colonial Pipeline заявил, что поставки топлива восстановлены в полном объеме, сообщает Reuters.

«Colonial Pipeline безопасно перезапустил работу всей нашей системы трубопроводов и сообщает, что доставка нефтепродуктов началась на всех рынках, которые мы обслуживаем», — заявили в компании.

По данным Colonial Pipeline, на полное восстановление работы системы топливопроводов в нормальном режиме потребуется несколько дней, так как некоторые компании продолжают испытывать проблемы с сервисом.

«Colonial будет доставлять как можно больше бензина, дизеля и авиатоплива и продолжит поставки до тех пор, пока рынки не вернутся к норме», — пояснили в компании.

До этого в Colonial Pipeline объявили, что кибератака на ее системы производилась с применением вируса-вымогателя. Данный вирус при проникновении в компьютерную систему временно блокирует ее работу. Затем программа мошенников зашифровывает данные и требует перевести деньги на счет хакеров. По информации американских изданий, злоумышленники смогли украсть до 100 Гб компании.

Ранее цена бензина в США достигла рекордного за 7 лет уровня.