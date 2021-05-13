Bloomberg: минюст США проверяет криптобиржу Binance

Министерство юстиции США и американская налоговая служба начали расследование в отношении крупнейшей биржи криптовалюты Binance, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

При этом официально власти Соединенных Штатов на данный момент не выдвигали обвинений против Binance.

«Мы очень серьезно относимся к своим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регулирующими и правоохранительными органами», — заявила агентству представитель биржи Джессика Юнг.

При этом она подчеркнула, что Binance не комментирует вопросы, связанные с информацией о проверке. Представители американского минюста и налоговой службы также отказались от комментариев.

После публикации Bloomberg курс криптовалюты Binance Coin начал снижаться, по данным самой биржи на 23.56 мск колеблется в районе $562 за единицу, снижение составляет около 13%.

В 2018 году агентство финансовых услуг Японии начало проверку в офисе криптовалютной биржи Coincheck.