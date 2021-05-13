Цена бензина в США достигла рекордного за 7 лет уровня

Розничная стоимость бензина в Соединенных Штатах достигла рекордно высокого уровня с 2014 года. На это повиляла недавняя приостановка работы трубопровода компании Colonial Pipeline, сообщает Американская автомобильная ассоциация на официальном сайте.

«С момента приостановки работы трубопровода в прошлую пятницу до утра четверга цены на бензин в стране выросли в среднем на 7 центов. Средние показатели за неделю достигли 3,02 доллара — это наивысшие показатели с октября 2014 года», — подчеркнули в AAA.

Организация ведет мониторинг колебания расценок на свыше 60 тыс автозаправок в Соединенных Штатах.

Эксперты ассоциации считают, что ближайшее время колебание розничных цен на бензин будет продолжаться. Предполагается, что в норму вернутся цены на бензин, когда возобновится эксплуатацию трубопровода.

Ранее в Colonial Pipeline объявили, что кибератака на ее системы производилась с применением вируса-вымогателя. Данный вирус при проникновении в компьютерную систему временно блокирует ее работу. Затем программа мошенников зашифровывает данные и требует перевести деньги на счет хакеров. По информации американских изданий, злоумышленники смогли украсть до 100 Гб компании.

Кроме того, заявлялось, что американцы скупают бензин, опасаясь дефицита после кибервзлома Colonial Pipeline.

До этого США Джо Байден заявил о непричастности России к масштабной кибератаке.