Цена криптовалюты Ethereum обновила исторический максимум
Катерина Медведева
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Криптовалюта Ethereum побила рекорд своей стоимости, следует из данных сайта Coindesk.
В 19.44 мск криптовалюта стоила $4 200,86.
Ранее стоимость Ethereum обновляла исторический максимум 9 мая. В ходе торгов криптовалюта поднималась до $3 982.
Стоимость Ethereum стала расти в 2021 году, так как эту криптовалюту используют для покупки многих невзаимозаменяемых токенов, или NFT.
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