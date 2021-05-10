Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с животными

Россияне начали сталкиваться с новым видом мошенничества с домашними животными, сообщает «Российская газета».

Мошенники размещают фотографии питомцев на популярных сайтах объявлений. Клиент связывается с продавцом, чтобы забрать щенка или котенка, однако злоумышленник сначала просит перевести ему на карту часть оплаты. При встрече выясняется, что животное отличается от заявленного на фото или оказывается намного взрослее. Покупатель просит расторгнуть сделку и отдать задаток, но продавец обещает вернуть деньги только после того, как продаст питомца кому-то другому.

Адвокат Виталий Ревзин дал несколько советов, как выбраться из подобной ситуации.

По его словам, в первую очередь необходимо связаться со службой поддержки сайта, где было размещено объявление, объяснить ситуацию и добиться блокировки данного пользователя.

После этого стоит обратиться к юристу и составить претензию с просьбой вернуть переведенные деньги. Если бумага будет проигнорирована, то можно идти в отделение полиции и писать заявление о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Также нужно подать заявление в суд, приложив к нему досудебную претензию и копию заявления в органы внутренних дел.

«Не исключено, что уже после подачи заявления в полицию продавец поспешит вернуть деньги, так как сумма задатка обычно небольшая и мало кто из разумных людей захочет сталкиваться с проблемами с полицией или с судебным разбирательством из-за 13-15 или 20 тысяч рублей», — отметил эксперт.

Ревзин добавил, что если довести дело до конца, то можно будет вернуть задаток с процентами за его использование и компенсацию за понесенные расходы.

Ранее в МВД рассказали о самых распространенных способах мошенничества.