Работа крупнейшего нефтепровода США приостановлена из-за кибератаки

Работа крупнейшего в Соединенных Штатах Колониального трубопровода приостановлена из-за кибератаки, сообщается на официальном сайте компании Colonial Pipeline Co.

«Colonial Pipeline Company узнала, что стала жертвой кибератаки. В ответ мы превентивно отключили определенные системы, чтобы сдержать угрозу, которая временно остановила все операции конвейера и затронула некоторые наши IT-системы», – указано в сообщении.

В компании подчеркнули, что уже привлекли к работе «ведущую стороннюю фирма по кибербезопасности», о произошедшем были проинформированы правоохранительные и другие федеральные органы страны.

Колониальный трубопровод – крупнейший нефтяной трубопровод в США, поставляющий топливо с заводов на побережье Мексиканского залива на Восточное побережье страны. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье.

В 2020 году была зафиксирована масштабная кибератака через программное обеспечение компании SolarWind, в результате которой пострадали несколько американских федеральных ведомств.