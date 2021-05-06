В Турции заявили, что ждут российских туристов в июне

Турция рассчитывает, что ситуация с коронавирусом нормализуется к началу июня, чтобы возобновить прием российских туристов. Об этом сообщил представитель Ассоциации туроператоров страны (TURSAB), пишет РИА «Новости».

По его словам, в последнее время наблюдается снижение заболеваемости в Турции. За последние сутки заразились 26 тыс., что в два раза ниже максимума, который был зарегистрирован 16 апреля.

«Надеемся, что 1 июня эпидемиологическая обстановка в стране нормализуется и двери для российских туристов снова откроются. Наши агентства работают, мы ждем россиян», — сказал собеседник.

Ранее Турция предложила России возобновить авиасообщение.

До этого стало известно, что Турция ужесточает ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Так, с 7 мая начнут действовать новые ограничения в сфере торговли. В магазинах будет разрешена продажа только основных продуктов питания, средств гигиены, косметических средств (кроме декоративной косметики и парфюмерии) и корма для животных.