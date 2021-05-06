Мишустин утвердил «дорожную карту» газификации регионов

К 2030 году уровень газификации в регионах России, как планируется, вырастет более чем на 10%. Соответствующий план был утвержден председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте кабмина.

Ожидается, что через девять лет уровень газификации в стране составит 82,9%. Благодаря этому россияне смогут подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами.

«Документ включает мероприятия по нескольким важным направлениям. В их числе — совершенствование услуг по подключению к сетям, включая сокращение сроков и стоимости для потребителей, формирование благоприятных условий для расширения магистральной инфраструктуры, внедрение интеллектуальных систем учета поставляемого газа», — уточнили в правительстве.

Кроме того, до 1 июля властям должны представить график догазификации населенных пунктов на 2021–2022 годы, где уже действуют внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети.

В планах также снижение размера пошлины за государственную регистрацию прав на газораспределительные сети. В рамках «дорожной карты» предполагается создание новой модели газификации территорий. В частности, ее основой должны стать топливно-энергетические балансы, которые были утверждены руководителями регионов.

Как поясняется, до конца II квартала текущего года должны подготовить предложения по формированию единой программы газификации до 2030 года.