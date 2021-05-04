ФАС потребовала от застройщиков объяснить причину подорожания жилья

Федеральная антимонопольная служба России попросила застройщиков объяснить, почему растут цены на недвижимость последние несколько лет. Об этом следует из письма ведомства, сообщает ТАСС.

«В целях анализа динамики цен на рынке жилищного строительства и апартаментов, причин роста цен <…> вашей организации необходимо в срок до 30 апреля представить <…> обоснование причин роста цен за 1 кв. м объектов жилого и нежилого назначения (отдельно по каждому виду объектов) с 2019 года по настоящее время», — следовало из текста.

В ФАС также попросили разъяснить, каким образом устанавливаются цены на один квадратный метр жилья, а также предоставить экономическое обоснование различных цен по объектам, находящимся на территории одного района.

Заместитель гендиректора девелоперской компании «Унистрой» Искандер Юсупов уточнил, что несколько девелоперов уже контактируют с ФАС.

По словам директора по продажам группы компаний «Инград» Константина Тюленева, информацию просят предоставить выборочно, по отдельным районам, а также классам жилья.

«Совершенно очевидно, что идет масштабная работа со всеми участниками рынка», — подчеркнул он.

Глава ФАС Максим Шаскольский обратил внимание, что территориальные органы ведомства должны предоставить информацию о проверке до 11 мая.

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