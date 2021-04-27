Правительство РФ выделит предприятиям 4 млрд рублей на льготные кредиты

Около 4 млрд рублей выделит правительство России на субсидирование льготных кредитов для системообразующих предприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

«Сегодня правительство выделит почти 4 млрд рублей на субсидирование пониженного размера ставки [таких кредитов]», — сказал он, добавив, что всего на это будет потрачено не менее 9 млрд рублей.

Премьер-министр отметил, что многие крупные компании, задействованные в разных сферах, получили кредиты на выгодных условиях на сумму более 238 млрд рублей. Средняя ставка по ним составила около 3% годовых, что значительно ниже рыночной. По словам Мишустина, это позволило им держаться на плаву в непростой экономический период, избежать увольнения сотрудников и задержки зарплат.

Ранее стало известно, что правительство ставит задачу снизить среднюю ставку по ипотечным кредитам.