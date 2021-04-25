В Совфеде оценили предложение Минтруда об упразднении потребительской корзины

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение Минтруда признать утратившим силу положение о потребительской корзине в России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Минтруд выполняет требование действующего законодательства.

«Раз утверждены законом новые методики, то нормативная база предыдущего порядка определения прожиточного минимума на сегодняшний день уходит из повестки дня», — сказал сенатор.

При этом Рязанский отметил, что эффективность новой методики определения прожиточного минимума можно будет оценить спустя некоторое время.

Ранее Минтруд разработал проект приказа о признании утратившим силу положения о потребительской корзине в России, а также проект об упразднении ежеквартального установления величины прожиточного минимума.

В конце 2020 года в России был введен новый порядок установления величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Теперь расчеты ведутся исходя из медианного дохода, а не из стоимости потребительской корзины.

Медианный доход — это величина, относительно которой у половины граждан доходы выше, а у половины — ниже.