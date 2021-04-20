Меркель заявила о решении Германии в пользу «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель во время онлайн-заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявила, что ФРГ выступает за строительство российского газопровода «Северный поток — 2» и хочет развивать торговые отношения с РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Меркель, все споры вокруг данного проекта являются частью более крупных разногласий стран ЕС с Россией, в частности это можно назвать элементом политической борьбы.

«Германия приняла решение о строительстве «Северного потока — 2»», — подчеркнула она.

Кроме того, одним из аргументов канцлер назвала работу уже действующего трубопровода.

«Хочу указать, что <...> газ «Северного потока — 1» не хуже того, что идет транзитом через Украину, или газ, который приходит из России через Турцию», — отметила Меркель.

Также она добавила, что общая позиция членов ЕС заключается в газовой директиве, обновленной и вступившей в силу в мае 2019 года. По условиям данного документа европейское государство, на территории которого выходит морской газопровод, определяет самостоятельно, распространяются ли на него положения Третьего энергопакета.

Ранее канцлер ФРГ заявила, что на сегодняшний день необходимо оставаться в диалоге в Россией.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Кроме того, противниками проекта являются Украина и ряд европейских государств.