Греция планирует отменить лимит на 4 тысяч туристов в неделю из России

Греция планирует с 14 мая увеличить или отменить лимит, согласно которому в страну в неделю могут приезжать не более 4 тыс. российский туристов. Об этом сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис, передает РИА «Новости».

«Конечно, мы обязательно удалим его (лимит - ред.), по крайней мере точно 14 мая», — сказал он.

Как отметил Теохарис, в настоящее время эта отмена обсуждается в ходе визита министра в Россию.

«Мы расширим лимит, а потом посмотрим, в каких условиях будут проходить поездки людей. Конечно, задача в том, чтобы убрать лимит», — подчеркнул министр.

При въезде в Грецию граждане России должны предоставить ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом, он должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия на греческую территорию. Кроме того, туристам необходимо заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции.

Также прибывающие в страну должны в течение недели находиться на профилактическом карантине дома или в месте временного проживания, указанного в форме PLF.

Ранее сообщалось, что Греция начнет принимать российских туристов без карантина с 19 апреля.