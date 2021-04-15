Кабмин намерен расширить «дальневосточный гектар» на Арктическую зону

Правительство России планирует расширить применение программы «Дальневосточный гектар» на территорию Арктической зоны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, 15 апреля, передает РИА «Новости».

По словам председателя кабмина, будут расширены границы территории в Арктике, в пределах которых возможно будет получить льготный гектар.

Так, россияне смогут приобрести земельные участки по упрощенной процедуре и в более сжатые сроки. При этом премьер подчеркнул, что особое внимание будет направлено на сохранение традиций и культуры коренных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока.

Кроме того, для компаний-резидентов Арктической зоны будут введены исключения касательно требований о финансовых вложениях в строительство или улучшение недвижимости. Также будущем резидентам не придется вести деятельность лишь в одном муниципальном образовании региона по месту госрегистрации, как это возможно сейчас.

То есть, если компания или индивидуальный предприниматель официально зарегистрированы на территории Арктической зоны, работать на льготных условиях им разрешат сразу в нескольких муниципалитетах.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал промедление с расширением программы «Дальневосточный гектар».

Федеральный закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. Земельный участок предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении этого срока участок можно арендовать или получить в собственность.