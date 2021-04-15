Минэнерго заявил, что Россия сможет зарабатывать на экспорте водорода до $100 млрд в год

Минэнерго оценил прибыль от экспорта экологически чистых видов водорода к 2050 году от $23,6 млрд до $100 млрд в год, сообщает РБК со ссылкой на документ.

По словам источника издания, в данный момент проходит процедура согласования данной концепции с правительством.

Согласно проекту Концепции развития водородной энергетики до 2024 года, поставки на мировой рынок будут составлять от 7,9 млн до 33,4 млн т. водорода.

В документе сказано, что разница в прогнозах связана с различными сценариями развития мирового рынка водорода в качестве энергоносителя и со спросом на него. Хотя сейчас такого рынка нет, авторы проекта полагают, что в будущем он может стать крупным благодаря развитию технологий и масштабированию водородной энергетики. Согласно проекту, водородный рынок может быть глобальным — с крупнотоннажными перевозками водорода от центров производства к центрам потребления, как происходит на рынках нефти и сжиженного природного газа (СПГ), или локальным, когда производство и потребление водорода будут сосредоточены в рамках одних и тех же стран или регионов.

Создатели концепции подчеркивают, что Россия как потенциально крупный поставщик водорода заинтересована в формировании глобального рынка водородных энергоносителей.