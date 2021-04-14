Выход МС-21 на рынок задерживается из-за санкций

Российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 не сможет вовремя выйти на рынок из-за санкционных ограничений, наложенных на Россию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова.

«Нельзя скрывать, что одна из причин торможения с выводом на рынок МС-21 — это санкции. Мы уже преодолели их по ряду позиций, в частности, по композитам», — заявил Борисов.

По мнению чиновника, работа по замещению доли иностранного оборудования в конструкции самолета еще продолжается.

«Нам еще предстоит тяжелая, напряженная работа, чтобы заместить до 40 процентов присутствия иностранного бортового оборудования в этом флагманском проекте. Думаю, что мы с этой задачей справимся, подтверждение тому — испытание российского двигателя ПД-14 в декабре прошлого года», — пояснил вице-премьер.

Ранее Минпромторг заявил об ускорении импортозамещения, в том числе и в авиастроении.