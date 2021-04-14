«Известия»: эксперты предупредили о дефиците лекарств в России

Фармацевты предупредили россиян о риске дефицитом льготных лекарств на фоне установления преференций для части фармпроизводителей. Об этом сообщают «Известия».

Они напомнили о том, что Минпромторг России может ввести правило «второй лишний» для госзакупок лекарств. При таком решении компании, имеющие полный цикл производства на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будут иметь преимущество. Это в свою очередь спровоцирует дефицит лекарств.

Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий АПФ Надежда Дараган добавила, что такая мера может дестабилизировать фармацевтический рынок. По ее словам, отголоски инициативы уже затронули онкологические заболевания, однако положение может еще ухудшиться.

Ранее СМИ узнало о дефиците популярного антидепрессанта в российских аптеках.