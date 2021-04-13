Страховщик Ever Given раскритиковал Египет за конфискацию судна

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Контейнеровоз Ever Given во время буксировки по Суэцкому каналу, 29 марта 2021 года Контейнеровоз Ever Given во время буксировки по Суэцкому каналу, 29 марта 2021 года
Контейнеровоз Ever Given во время буксировки по Суэцкому каналу, 29 марта 2021 года
Suez Canal Authority/Handout via Reuters

Компания-страховщик контейнеровоза Ever Given UK P&I Club считает необоснованным требование администрации Суэцкого канала (SCA) о компенсации в размере $916 млн и разочарована конфискацией судна. Об этом сообщается на сайте компании.

«Мы разочарованы решением SCA арестовать судно. Мы также разочарованы комментариями SCA о том, что судно будет находиться в Египте до выплаты компенсации, и что его экипаж не сможет покинуть судно в это время», — указано в заявлении.

Страховая компания отмечает, что администрация канала не представила обоснования «чрезвычайно большой» суммы требуемой компенсации. По данным UK P&I Club, $300 млн должны быть выплачены в качестве «бонуса за спасение» судна, еще $300 – в качестве компенсации за репутационные потери, другие обоснования не приводятся.

Ранее сообщалось, что суд в Египте вынес решение конфисковать контейнеровоз Ever Given до выплаты его владельцем компенсации.

23 марта контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель и полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу. В итоге несколько сотен судов собрались в очередь. 29 марта Ever Given вернули на фарватер, однако судно опять застряло из-за плохой погоды. Навигацию полностью удалось возобновить к вечеру этого дня.