ТАСС: решения о закрытии авиасообщения России с Турцией нет

Российский оперативный штаб на данный момент не принял решение о закрытии или ограничении авиасообщения с Турцией, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к членам оперштаба.

«На данный момент решения о закрытии или сокращении полетной программы в Турцию нет», – рассказал источник.

По его словам, заседание штаба по данному вопросу на 12 апреля не назначено ни в очном, ни в заочном формате.

Отсутствие решения подтвердил агентству также другой информированный источник.

10 апреля газета «Известия» со ссылкой на источники в Минтрансе и в двух крупнейших туроператорах сообщила, что российские власти могут ограничить на месяц авиасообщение с Турцией из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу в этой стране. Сообщалось, что решение по авиасообщению может быть принято 12 апреля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал правительству вопрос о возможности прекращения авиасообщения с Турцией.