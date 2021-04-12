В Кремле не подтвердили планы сделать нерабочие дни между майскими праздниками
Марина Львова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий песков заявил, что не может подтвердить, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными.
«Нет, я не могу это подтвердить. У нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время», — сказал представитель Кремля.
Он также отметил, что у президента России Владимира Путина есть рабочие планы на это время.
По словам Пескова, ему в настоящее время не известно о подготовке такого решения.
«Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал представитель Кремля.
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