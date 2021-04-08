В Белоруссии ожидают запуск полного цикла производства российской вакцины от COVID-19
Глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что в октябре республика планирует запустить полный производственный цикл российской вакцины от COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Второй у нас идет проект – это полная вакцина, то есть … создание ее с нуля, российской тоже вакцины. С другими партнерами российскими на другой площадке «Белмедпрепаратов». Я уверен, что мы где-то в октябре сделаем эту вакцину, это будет полный цикл уже», — сказал Пиневич.
При этом он не уточнил, о какой именно вакцине идет речь.
Пиневич также сообщил, что 15-16 апреля в стране будет выпущена первая промышленная партия «Спутника V».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение по созданию белорусской вакцины от коронавируса в 2021-2023 годах.
До этого республике начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». В Белоруссии коронавирусом заразились 323 043 человека, скончались 2 257 пациентов.