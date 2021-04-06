МВФ улучшил прогноз по росту российского ВВП на 2021 год

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает рост российской экономики в нынешнем году до 3,8%. Об этом говорится в докладе фонда о перспективах развития мировой экономики.

Отмечается, что МВФ улучшил на 0,8% свой январский прогноз по росту ВВП России в 2021 году, но при этом ухудшил прогноз на 0,1 на 2022 год.

Также специалисты фонда улучшили оценку экономического спада в РФ в прошлом году с 3,6% до 3,1%.

Согласно прогнозам МВФ, рост мировой экономики в текущем году оценивается в 6%. При этом эксперты фонда считают, что в 2020 году мировой ВВП снизился на 3,3%.

Ранее во вторник, 6 апреля, Росстат сообщил о росте годовой инфляции в РФ до 5,79%.