В МИД РФ допустили создание российской альтернативы SWIFT

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин заявил, что в России может появиться альтернативная SWIFT технологическая платформа. Об этом сообщаетРИА «Новости».

«Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе», — подчеркнул он.

Кроме того, по мнению замминистра, развитие подобных SWIFT-систем, которые в дальнейшем станут более продвинутыми и не будут претендовать на монополию в данной сфере, является реакцией на геополитическую реальность, сложившуюся сегодня, а также ответом «на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нельзя исключать угрозу отключения страны от системы межбанковских платежей SWIFT. Он отметил, что санкционные устремления оппонентов РФ, в первую очередь США, продолжаются по нарастающей и имеют необоснованный характер.

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.