Между Петербургом и Ригой открылось прямое авиасообщение

Прямое авиасообщение возобновилось между Петербургом и Ригой, сообщает пресс-служба аэропорта Пулково.

«Сегодня, 4 апреля, аэропорт Пулково обслужил первый возобновленный рейс авиакомпании AirBaltic по маршруту Рига — Санкт-Петербург — Рига», — говорится в публикации.

В апреле рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. В мае расписание может быть изменено.

Отмечается, что из Риги можно улететь в Вильнюс, Гамбург, Лиссабон, Минск, Рейкьявик, Таллин, Тбилиси и Цюрих.

До 6 апреля в Латвию можно въехать только по уважительной причине.

Ранее сообщалось, что Россия и ОАЭ выдали разрешения на чартерные рейсы.