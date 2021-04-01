США назвали Китай «ведущим мировым правонарушителем» за подход к экономике

США считают Китай «ведущим мировым правонарушителем» за его подход к ведению торговли и экономики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад аппарата представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тэй.

«Определяемый государством подход Китая к экономике и торговле делает его ведущим мировым правонарушителем в деле создания внеэкономических возможностей», — говорится в отчете.

Как отмечается в документе, на это указывает «серьезная и сохраняющаяся ситуация с избытком мощностей» в некоторых отраслях китайской промышленности, «включая, в частности, металлургическую, алюминиевую и гелиоэнергетику».

По версии авторов доклада, КНР находится на пути к созданию серьезных избыточных мощностей в других отраслях промышленности, реализуя программу «Сделано в Китае — 2025» и другие подобные ей. США «продолжат свои двусторонние и многосторонние усилия по противодействию этой вредной торговой практике», подчеркивается в документе.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты и Китай не должны конфликтовать, несмотря на острую конкуренцию.

До этого СМИ писали, что КНР обогнала США по привлечению иностранных инвестиций.