Президент РФ Владимир Путин заявил, что «дикий капитализм» неприемлем, поскольку он ведет к разрушению общества, государства и бизнеса, передает РИА «Новости».

Об этом глава государства сказал во время церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021 — 2023 годы.

Президент добавил, что «безудержное» извлечение прибыли из бизнеса неприемлемо, и назвал такой процесс «голым капитализмом».

Государственный лидер уточнил, что в конечном счете данный стиль приводит к разрушению общества, государства и самого бизнеса.

«Это аутодафе значит выстрелить себе в ногу либо в голову», — уточнил Путин.

Ранее президент РФ заявил, что государство окажет поддержку бизнесу, который трудоустроит тех, кто остался без работы в 2020 году. Путин также подчеркнул, что к концу 2021 года необходимо восстановить рынок труда до уровня 2019 года.

Кроме того, глава государства допустил возможность национализации предприятий для сохранения занятости.