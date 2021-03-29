Снятое с мели в Суэцком канале судно Ever Given начало движение на север

Судно-контейнеровоз Ever Given, которое ранее было снято с мели Суэцком канале, при помощи буксиров начало движение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление канала.

Как рассказал представитель управления, корабль начал движение на север в сторону озер. По его словам, там будет осуществлен технический осмотр судна.

«Буксиры страхуют движение контейнеровоза, который идет на собственном ходу, его винты вращаются», — сообщил собеседник агентства.

Ранее спасателям удалось освободить корабль Ever Given после того, как было извлечено 27 тыс. кубометров песка. Позднее сообщалось, что контейнеровоз из-за сильного ветра частично развернулся и вновь встал поперек водной артерии.

Накануне стало известно, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил подготовиться к облегчению груза судна Ever Given.

Ранее СМИ подсчитали, что из-за блокировки Суэцкого канала подорожали морские грузоперевозки.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, из-за чего движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. В ночь на 28 марта была предпринята попытка снять судно с мели во время прилива, однако она провалилась. Пробка из грузовых кораблей, которые ждут в очереди, чтобы войти в канал, видна в 65 км от южного входа.