В Госдуме предложили ввести лимит на количество кредитов

Российские депутаты предложили установить лимит на количество кредитов, выдаваемых банками одному человеку. Об этом сообщает газета «Ведомости».

«В случае нарушения кредитными или микрофинансовыми организациями установленных Банком России прямых количественных ограничений предлагается предусмотреть повышенные значения надбавок к коэффициентам риска», — отметили авторы документа.

Кроме того, в пояснительной записке к документу уточняется, что устанавливать количественные ограничения ЦБ будет на основании решений своего совета директоров. Информация о лимитах будет публиковаться на сайтах финансовых организаций.

По данным издания, данный законопроект уже внесен в Госдуму.

Ранее стало известно, что с 1 апреля заканчивается действие части «ковидных послаблений», введенных после начала пандемии коронавируса.