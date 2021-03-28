Эксперт оценил влияние курса рубля на жизнь россиян
Основатель Frendex Group Руслан Пичугин оценил влияние колебаний курсов валют на повседневную жизнь россиян, сообщает «Российская газета».
По словам эксперта, больше всех влияние изменений курсов ощущают на себе туристы и покупатели, заказывающие товары из-за рубежа, так как в таких случаях операции изначально проводятся в иностранных валютах.
Для остальных же ситуациях изменение курса учитывается в базовых показателях инфляции, отметил Пичугин. Так, краткосрочные изменения курсов не влияют на цены в магазинах, потому что закупки промышленных товаров происходят заранее и с учетом возможных колебаний валют.
Некоторое влияние изменение курса рубля по отношению к другим валютам оказывает на производителей продуктов питания, так как многие закупки проводятся по долларовым ценам. При этом Пичугин отметил, что в данном случае колебания курсов влияют скорее на прибыль производителей, так как продажа продуктовых товаров первой необходимости потребителями производится по долгосрочным контрактам.
«Получается, что в повседневной жизни мы не так сильно зависим от курса рубля, как кажется на первый взгляд. И его колебания составляют часть инфляции, к которой мы уже давно привыкли. Сильнее это сказывается на мгновенных тратах, связанных с операциями в иностранной валюте», – подчеркнул эксперт.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с утверждением о том, что рубль «лихорадит» из-за ожидания новых санкций со стороны США.