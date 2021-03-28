Почти 370 кораблей ожидают прохода через Суэцкий канал

Почти 370 судов, среди которых 25 нефтеналивных танкеров, находятся возле заблокированного прохода через Суэцкий канал. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, ссылаясь на главу управления Суэцкого канала Усаму Рабиа.

Рабиа не исключил предоставления льгот на прохождение канала после разрешения сложившейся ситуации.

«Мы круглосуточно работаем, чтобы сдвинуть севший на мель контейнеровоз. Не исключаем также третьего сценария, когда придется снижать груз судна. Но этот сценарий очень сложный и требует много времени», — сказал Рабиа.

Он отметил, что ежедневно Суэцкий канал несет убытки от $13 млн до $14 млн.

23 марта судно-контейнеровоз Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала. Из-за этого движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. Как сообщалось, контейнеровоз заблокировал движение 150 судов.

Cудно Ever Given приспособлено к перевозке до 20 тыс. морских контейнеров. Оно вышло под флагом Панамы из Китая и направлялось в порт Нидерландов. Контейнеровоз сел на мель у берегов Египта, после этого в Суэцком канале возник затор.