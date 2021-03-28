Попытка снять контейнеровоз с мели в Суэцком канале провалилась

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Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Reuters

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала, не смогли снять с мели, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации канала.

По его словам, следующая попытка освободить судно и проход по Суэцкому каналу будет предпринята в воскресенье, 28 марта, во время очередного прилива.

«К сожалению, сегодня не получилось… Сегодня будут проведены дополнительные дноуглубительные работы, попытка будет повторена во время следующего прилива», — заявил источник.

Судно Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала. Из-за этого движение в обе стороны было полностью заблокировано. В настоящий момент более 320 судов стоят в очереди на вход в канал.

Десять буксиров постоянно пытаются снять Ever Given с мели, однако их действия осложняются большими размерами судна и количеством груза. В течение субботы, 27 марта, контейнеровоз Ever Given уже несколько раз удавалось сдвинуть с места.

Ранее российский космонавт на МКС сфотографировал севшее на мель в Суэцком канале судно.