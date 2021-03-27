Российские авиакомпании могут отменить чартерные рейсы в ОАЭ

Российские авиакомпании могут начать отменять чартерные грузопассажирские рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, это связано с тем, что регуляторы России и ОАЭ не выдали разрешения на выполнение грузопассажирских рейсов между странами в летнем сезоне полетов, который начинается с 28 марта.

Под отмену могут попасть чартерные рейсы, на которые забронировано до 50 тыс. билетов, отметил источник.

Регулярное авиасообщение между Россией и ОАЭ было возобновлено в сентябре 2020 года. Кроме регулярных рейсов между странами выполняются грузопассажирские полеты, предназначенные в первую очередь для перевозки грузов, однако воспользоваться таким рейсом могут и пассажиры.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля Россия возобновит регулярное пассажирское авиасообщение с Германией, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном и Узбекистаном.