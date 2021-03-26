Социальные пенсии в РФ проиндексируют на 3,4% с 1 апреля

Правительство России утвердило постановление, согласно которому с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Индексация затронет более 3,9 млн человек. В бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 12,8 млрд руб.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Помимо этого, выплаты начисляются пенсионерам, которые потеряли кормильца, а также людям с инвалидностью.

В правительстве уточнили, что процент индексации будет зависеть от величины прожиточного минимума пенсионера за прошлые два года. После ее проведения средний размер социальной пенсии достигнет 10 183 руб.

Ранее Минтруд объявил о новом порядке установления социальных доплат к пенсии. Согласно нововведению, 1 января 2022 года соцдоплата будет устанавливаться без заявления.