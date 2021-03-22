Лавров призвал Россию и Китай отойти от западных платежных систем

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о необходимости ухода страны от «контролируемых Западом» платежных систем. Об этом он рассказал в интервью китайским СМИ, текст опубликован на сайте МИД.

По его словам, на сегодняшний день Китаю и России необходимо начать снижение санкционных рисков, при помощи укрепления своей технологической самостоятельности. Кроме того, нужно совершить переход к валюте, альтернативной доллару.

Глава МИД отметил, что сегодня жизнь вынуждает оба государства начать выстраивать свою собственную линию в социальном и экономическом развитии так, чтобы в дальнейшем не быть зависимыми от «причуд» западных партнеров.

Страны Запада продвигают повестку дня, подвергнутую своей идеологией, цель которой заключается в сохранении доминирующей позиции благодаря сдерживанию развития других стран, отметил он.

«Эта политика идет вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится «на неправильной стороне истории»», — сказал министр.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия постепенно приобретает независимость от доллара.