Спад ВВП России в феврале ускорился до 2,8%

В Минэкономразвития рассказали о ситуации с ВВП России за февраль 2021 года. Об этом свидетельствуют данные обзора «Картины деловой активности. Март 2021 года», опубликованной на сайте ведомства.

Так, в феврале текущего года показатель ВВП снизился на 2,8% в годовом выражении.

Ведомство также скорректировало оценку падения валового внутреннего продукта в январе с 2,4% до 2,2%.

«Сокращение ВВП в целом за январь — февраль составило 2,5% в годовом выражении», — уточняется в обзоре.

Ранее в ВШЭ заявили, что Россия впервые за 30 лет перенесла кризис лучше остального мира.