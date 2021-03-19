Набиуллина назвала девалютизацию сбережений россиян приоритетом Центробанка

Девалютизация сбережений россиян — приоритет для Центробанка. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, пишет РИА «Новости».

«Что касается валютных счетов и валютизации... Мы изменений ставок ФОР не обсуждаем, девалютизация - это наш приоритет», — сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что во время пандемии изменились предпочтения, в основном, с точки зрения сбережения и потребления, а также формы сбережения. Это объясняется понижением ключевой ставки. По ее словам, это выражается в выходе сбережений на фондовой рынок и их перевод в наличные. Набиуллина отметила, что россияне могут хранить накопления в рублях, что способствует положительной ставке.

Ранее Центробанк назвал критерии для регионов, где могут продлить льготную ипотеку. Программа должна продолжиться в регионах, где не было зафиксировано негативных эффектов, включая понижение доступности жилья, разгона цен и предпосылок пузыря.